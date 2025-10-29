Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Mittwochabend freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Micron Technology zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,8 Prozent auf 230,30 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 230,30 USD zu. Die Micron Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 232,40 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 229,15 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.786.022 Micron Technology-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 232,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,91 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (61,57 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,527 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 132,50 USD.

Micron Technology ließ sich am 23.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Micron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Micron Technology im Jahr 2026 16,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

