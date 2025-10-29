Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Mittwochnachmittag in Grün

So entwickelt sich Micron Technology

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 231,09 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,1 Prozent auf 231,09 USD. Im Tageshoch stieg die Micron Technology-Aktie bis auf 232,17 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 229,15 USD. Zuletzt wechselten 2.285.759 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 232,17 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 0,47 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,57 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 73,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,527 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 132,50 USD.

Am 23.09.2025 äußerte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Micron Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Micron Technology-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,81 USD je Aktie.

