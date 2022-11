Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag Verlust reich

Die Microsoft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 235,50 EUR. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 235,50 EUR. Bei 235,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.667 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 310,65 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 24,19 Prozent zulegen. Am 28.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 224,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 5,02 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 322,63 USD je Microsoft-Aktie an.

Microsoft veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 50.122,00 USD gegenüber 45.317,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 24.01.2023 erwartet.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

