Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag schwächer

Um 16:22 Uhr ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 265,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 261,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 265,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 45.575 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 310,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 14,50 Prozent Luft nach oben. Bei 195,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.05.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 36,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 369,71 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,95 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 49.360,00 USD umgesetzt, gegenüber 41.706,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 21.07.2022 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 10,78 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

