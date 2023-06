Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft reagiert am Mittag positiv

Aktien in diesem Artikel Microsoft 309,80 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:01 Uhr 0,2 Prozent auf 333,33 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 31.992 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 335,94 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 35,97 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 350,75 USD an.

Am 25.04.2023 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 52.857,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49.360,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Microsoft am 27.07.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 9,62 USD je Aktie aus.

