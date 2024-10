Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 417,80 USD.

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 417,80 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 416,71 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 422,77 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 724.251 Microsoft-Aktien.

Bei 468,33 USD erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 12,09 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (311,22 USD). Mit Abgaben von 25,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,27 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 475,75 USD.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,96 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 64,73 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 56,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2024 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 13,21 USD je Microsoft-Aktie.

