Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag mit Kurseinbußen

Die Microsoft-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 230,50 EUR. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 230,50 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 231,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.974 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 310,65 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 224,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 322,63 USD für die Microsoft-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 25.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,35 USD, nach 2,27 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50.122,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 45.317,00 USD in den Büchern gestanden.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 24.01.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,57 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

