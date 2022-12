Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag im Minusbereich

Die Microsoft-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 239,35 EUR abwärts. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 237,35 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 240,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21.109 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 305,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 21,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 217,00 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 322,63 USD an.

Am 25.10.2022 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS belief sich auf 2,35 USD gegenüber 2,27 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50.122,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 45.317,00 USD in den Büchern gestanden.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 24.01.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,52 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

