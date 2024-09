Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft legt am Dienstagnachmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Microsoft zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 418,63 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 418,63 USD. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 419,88 USD. Bei 417,99 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 738.189 Microsoft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 468,33 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 11,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 309,49 USD fiel das Papier am 29.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,26 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 475,75 USD.

Microsoft ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,96 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 64,73 Mrd. USD – ein Plus von 15,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 56,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Microsoft am 22.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2025 13,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

