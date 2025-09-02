Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gibt am Abend nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 503,23 USD ab.
Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 503,23 USD. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 502,83 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 503,84 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.617.326 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Mit einem Zuwachs von 10,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 344,83 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 45,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 3,32 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,67 USD je Microsoft-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 606,00 USD für die Microsoft-Aktie aus.
Microsoft veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 3,65 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,95 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 76,44 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 64,73 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 15,54 USD je Aktie aus.
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.05.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|03.07.2020
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
