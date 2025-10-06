Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zieht am Nachmittag an

Kurs der Microsoft

Die Aktie von Microsoft zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 523,64 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 523,64 USD. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 524,06 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 519,00 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 872.553 Stück gehandelt.

Am 01.08.2025 markierte das Papier bei 555,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,99 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 344,83 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 34,15 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2025 mit 3,32 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,49 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 606,00 USD für die Microsoft-Aktie.

Am 30.07.2025 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,95 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,73 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76,44 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Microsoft am 28.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,53 USD je Microsoft-Aktie.

