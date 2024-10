Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft stabilisiert sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Im NASDAQ-Handel kam die Microsoft-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 417,26 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Microsoft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 417,26 USD. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 418,09 USD an. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 415,79 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 417,86 USD. Zuletzt wechselten 516.476 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 markierte das Papier bei 468,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 12,24 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (314,00 USD). Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 24,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,27 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 475,75 USD.

Microsoft gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,96 USD gegenüber 2,70 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 64,73 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 56,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Microsoft am 22.10.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 13,21 USD je Aktie.

