Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittwochvormittag kaum bewegt

Die Microsoft-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 268,00 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 268,55 EUR. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 267,50 EUR nach. Bei 268,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.242 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (310,65 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 13,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.05.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 195,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 37,27 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 369,71 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 26.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent auf 49.360,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.706,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 21.07.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 10,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

