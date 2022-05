Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit Kursplus

Um 05.05.2022 16:22:00 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 265,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 273,55 EUR. Mit einem Wert von 271,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 62.233 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 310,65 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 14,53 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 195,24 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 35,99 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 369,71 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 26.04.2022. Das EPS lag bei 2,22 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49.360,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.706,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.07.2022 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,79 USD je Aktie belaufen.

