Microsoft Aktie News: Microsoft am Donnerstagvormittag im Plus

Die Aktie legte um 05.05.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 271,80 EUR zu. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 271,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 271,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 294 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 310,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 12,51 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.05.2021 bei 195,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 369,71 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 26.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 49.360,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 41.706,00 USD umsetzen können.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 21.07.2022 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 10,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

