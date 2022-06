Microsoft Aktie News: Microsoft legt am Montagvormittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 06.06.2022 09:22:00 Uhr 0,8 Prozent auf 253,35 EUR. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 254,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 254,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 269 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 310,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.06.2021 (202,00 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 25,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 369,71 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 26.04.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent auf 49.360,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.706,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 21.07.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,74 USD je Microsoft-Aktie.

