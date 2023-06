Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Microsoft 312,60 EUR

Um 16:08 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 334,11 USD ab. Bei 332,77 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 335,30 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.459.605 Microsoft-Aktien.

Am 05.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 338,55 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,33 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 213,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 350,75 USD für die Microsoft-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 25.04.2023. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 52.857,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49.360,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,08 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,62 USD je Aktie belaufen.

