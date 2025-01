Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 430,10 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 430,10 USD. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 430,38 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 429,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 828.415 Stück.

Am 06.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 468,33 USD. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 8,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 369,03 USD. Dieser Wert wurde am 09.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 14,20 Prozent Luft nach unten.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,30 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 502,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 30.10.2024. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 65,59 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,04 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 13,08 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NVIDIA-Rally 2.0: Das spricht für einen erneuten Anstieg der NVIDIA-Aktie im Jahr 2025

Banque Syz Rückblick 2024 auf Bitcoin, Goldpreis, Trump-Sieg & Co: Die größten Marktüberraschungen des Jahres

Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer