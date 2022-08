Microsoft Aktie News: Microsoft am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Microsoft konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 279,45 EUR. Bei 280,05 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 278,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.694 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 310,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 10,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.06.2022 bei 231,85 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 351,25 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 26.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 USD gegenüber 2,17 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 51.865,00 USD umgesetzt, gegenüber 46.152,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 10,21 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

So schätzen Analysten die Microsoft-Aktie ein

"Profitmacherei" nicht erwünscht: Mojang Studios verbietet NFTs in Minecraft

E.ON-Aktie dreht ins Plus: Zusammenarbeit mit Microsoft wird erweitert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com