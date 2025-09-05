DAX23.741 +0,6%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,77 -0,2%Dow45.395 ±-0,0%Nas21.869 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,99 +0,5%Gold3.634 +1,3%
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Aktie im Fokus

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

08.09.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 500,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
426,10 EUR 4,20 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 15:53 Uhr 1,0 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 500,15 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 498,32 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 1.036.304 Aktien.

Bei 555,00 USD markierte der Titel am 01.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,08 USD, nach 3,32 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 606,00 USD je Microsoft-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,95 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76,44 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 64,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2026 15,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Meta: Tech-Milliardäre bei Trump-Dinner - Musk nicht dabei

ChatGPT-Konkurrent Claude: Anthropic will Autoren in Milliardenhöhe entschädigen

Q2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Aktien dominieren

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

