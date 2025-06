Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verliert am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 469,58 USD.

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 469,58 USD abwärts. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 468,67 USD ab. Mit einem Wert von 469,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 461.932 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 473,30 USD markierte der Titel am 06.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,79 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 344,83 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 26,57 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,28 USD. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 510,00 USD.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,95 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 70,07 Mrd. USD im Vergleich zu 61,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 29.07.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 13,39 USD fest.

