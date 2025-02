Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft reagiert am Montagnachmittag positiv

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 412,54 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Bei 414,11 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 413,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 619.142 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 468,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 11,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 385,65 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,31 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 505,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 29.01.2025. In Sachen EPS wurden 3,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,94 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69,63 Mrd. USD – ein Plus von 12,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 62,02 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 13,20 USD je Aktie belaufen.

