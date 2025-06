Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag im Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 469,96 USD ab.

Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 469,96 USD. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 468,41 USD nach. Bei 471,11 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 705.914 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 09.06.2025 markierte das Papier bei 473,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 0,74 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 344,83 USD am 08.04.2025. Mit Abgaben von 26,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,28 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 510,00 USD für die Microsoft-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 70,07 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 61,86 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 13,39 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

