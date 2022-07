Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Microsoft-Aktie notierte um 12.07.2022 16:22:01 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 256,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 256,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 262,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.986 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (310,65 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. 17,37 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 231,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 10,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 354,29 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 26.04.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,95 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 49.360,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 41.706,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.07.2022 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 9,28 USD je Aktie belaufen.

