Microsoft Aktie News: Microsoft am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Microsoft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13.06.2022 16:22:00 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 237,80 EUR. Bei 233,75 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 235,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.750 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 12.06.2021 auf bis zu 211,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,70 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 354,29 USD.

Microsoft veröffentlichte am 26.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 49.360,00 USD umgesetzt, gegenüber 41.706,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 21.07.2022 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 10,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

