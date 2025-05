Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 451,51 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 451,51 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 452,38 USD. Bei 448,27 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 951.411 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 468,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 3,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 344,83 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,27 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 510,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 30.04.2025. Es stand ein EPS von 3,47 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,95 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70,07 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Microsoft-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 13,37 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Tesla-Aktie knackt erneut die Billionen-Dollar-Marke - dank Zoll-Rally

Microsoft baut Stellen ab: Tausende Arbeitsplätze betroffen - Aktie höher

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingebracht