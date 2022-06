Microsoft Aktie News: Microsoft wird am Mittag ausgebremst

Die Microsoft-Aktie wies um 14.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 233,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 232,65 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 235,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.280 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 310,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.06.2021 bei 211,90 EUR. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 10,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 354,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 26.04.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 49.360,00 USD gegenüber 41.706,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 21.07.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,73 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

