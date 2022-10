Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft schiebt sich am Mittag vor

Die Microsoft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 239,90 EUR. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 240,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 239,75 EUR. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 9.218 Aktien.

Bei 310,65 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 22,77 Prozent Luft nach oben. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 226,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 5,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 341,88 USD je Microsoft-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 26.07.2022. Es stand ein EPS von 2,23 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,17 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 51.865,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46.152,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2022 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 25.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,10 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

