Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagmittag mit Kursplus

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 238,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 239,20 EUR. Bei 238,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 18.975 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 310,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 23,16 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 217,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 322,63 USD je Microsoft-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 25.10.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,27 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent auf 50.122,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45.317,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 24.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

