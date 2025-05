Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag kaum verändert

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Microsoft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 452,58 USD.

Die Microsoft-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 452,58 USD. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 453,44 USD aus. Bei 450,51 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 450,65 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 626.895 Microsoft-Aktien.

Bei 468,33 USD erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 3,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 344,83 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,27 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 510,00 USD.

Am 30.04.2025 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 70,07 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 13,37 USD im Jahr 2025 aus.

