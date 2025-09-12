Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Abend fester
Die Aktie von Microsoft zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 512,90 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 20:08 Uhr 0,6 Prozent. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 514,22 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 509,00 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 1.986.489 Aktien.
Am 01.08.2025 markierte das Papier bei 555,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 344,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 3,32 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,49 USD je Microsoft-Aktie. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 606,00 USD.
Am 30.07.2025 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,95 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 76,44 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,10 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.
Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,53 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
