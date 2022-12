Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,6 Prozent auf 234,35 EUR. Bei 234,15 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 241,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 44.133 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 28.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 304,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 22,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 217,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 8,00 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 322,63 USD für die Microsoft-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 25.10.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,27 USD je Aktie in den Büchern standen. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50.122,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.317,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 24.01.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,52 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Apple-Aktie tiefer: Apple könnte in der EU offenbar bald auch andere App Stores zulassen

Microsoft-Aktie höher: Investition in Startup für Batteriematerialien

Burggraben-Aktien im Check: So können sich Anleger absichern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com