Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittag im Minus

Die Microsoft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16.06.2022 12:22:00 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 235,75 EUR. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 234,05 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 239,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.527 Microsoft-Aktien.

Bei 310,65 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 24,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.06.2021 gab der Anteilsschein bis auf 212,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,76 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 354,29 USD an.

Microsoft ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,22 USD gegenüber 1,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49.360,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.706,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 21.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,73 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images