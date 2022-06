Microsoft Aktie News: Microsoft am Freitagnachmittag in Grün

Das Papier von Microsoft legte um 17.06.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 236,50 EUR. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 237,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 234,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 30.857 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 310,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Gewinne von 23,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 213,35 EUR. Dieser Wert wurde am 18.06.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 10,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 354,29 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft gewährte am 26.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 1,95 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 49.360,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 41.706,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 21.07.2022 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 10,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com