Microsoft Aktie News: Microsoft verliert am Donnerstagnachmittag

Die Microsoft-Aktie notierte um 19.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 242,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 238,15 EUR. Mit einem Wert von 240,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 81.190 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 310,65 EUR an. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 22,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.05.2021 bei 195,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 23,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 369,71 USD je Microsoft-Aktie aus.

Microsoft veröffentlichte am 26.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,22 USD gegenüber 1,95 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49.360,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.706,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 21.07.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,80 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

