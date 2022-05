Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Um 20.05.2022 16:22:00 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 243,55 EUR zu. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 244,55 EUR. Bei 241,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.897 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 310,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,04 EUR. Dieser Wert wurde am 21.05.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,98 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 369,71 USD je Microsoft-Aktie an.

Microsoft gewährte am 26.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,35 Prozent auf 49.360,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.706,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Microsoft am 21.07.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

