Microsoft Aktie News: Microsoft tendiert am Nachmittag fester

Die Microsoft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 20.07.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 254,40 EUR. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 255,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 254,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.552 Microsoft-Aktien.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 310,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 18,11 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,85 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2022 erreicht. Mit Abgaben von 9,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 353,75 USD für die Microsoft-Aktie.

Microsoft ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 49.360,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 41.706,00 USD umgesetzt.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 9,28 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

