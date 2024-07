Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 443,33 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 443,33 USD. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 443,90 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 441,77 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 718.359 Microsoft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (468,33 USD) erklomm das Papier am 06.07.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,64 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2023 Kursverluste bis auf 309,49 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 30,19 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 2,72 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 477,00 USD.

Microsoft ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,95 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 52,86 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 30.07.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,82 USD je Microsoft-Aktie.

