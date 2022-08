Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag mit Kursplus

Die Microsoft-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 279,90 EUR. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 279,90 EUR zu. Bei 279,65 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 491 Microsoft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 310,45 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Am 16.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 230,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 21,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 351,25 USD je Microsoft-Aktie an.

Am 26.07.2022 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,23 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,17 USD je Aktie eingefahren. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51.865,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46.152,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 26.10.2022 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,14 USD je Microsoft-Aktie.

