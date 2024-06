Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Kurs der Microsoft

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 448,78 USD.

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 448,78 USD abwärts. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 446,42 USD. Bei 450,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 582.836 Stück gehandelt.

Am 18.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 450,91 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Bei 309,49 USD fiel das Papier am 29.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,04 Prozent.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,72 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,95 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 468,88 USD.

Am 25.04.2024 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,46 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 61,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 23.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,81 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

