Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 423,69 USD.

Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 423,69 USD. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 423,20 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 425,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 598.773 Stück.

Am 06.07.2024 markierte das Papier bei 468,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,54 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 326,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 22,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,27 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 487,29 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 30.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,96 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 64,73 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Microsoft am 30.10.2024 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Microsoft möglicherweise am 28.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 13,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

