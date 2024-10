Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 432,14 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 432,14 USD. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 432,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 426,90 USD. Bisher wurden via NASDAQ 802.298 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 468,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 326,96 USD ab. Abschläge von 24,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,27 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 487,29 USD je Microsoft-Aktie aus.

Am 30.07.2024 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,96 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 3,00 USD je Aktie vermeldet. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 64,73 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56,52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 13,18 USD je Microsoft-Aktie.

