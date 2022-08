Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Abschlägen

Die Microsoft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 276,10 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 275,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 278,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.426 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 310,65 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 11,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.06.2022 bei 231,85 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 351,25 USD an.

Microsoft ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,17 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 51.865,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46.152,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.10.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,14 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

