Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Aufschlag

Das Papier von Microsoft konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 248,65 EUR. Bei 249,30 EUR erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 244,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 30.834 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 310,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,96 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 231,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2022). Mit Abgaben von 7,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 347,50 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 26.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 51.865,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46.152,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 26.10.2022 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,13 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Vorbild für Deutschland? Wie Schweden seine Bürger zwingt, für die Rente in Aktien zu investieren

Inflation weiter stark erhöht: Auf diese Assets setzt Starinvestor Kevin O’Leary

Fondsmanager: Aktienmarkt noch nicht am Tiefpunkt - diese Akten sind jetzt interessant

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com