Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 27.05.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 249,55 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 249,95 EUR. Bei 248,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.895 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 310,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 19,67 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.06.2021 Kursverluste bis auf 200,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 24,62 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 369,71 USD.

Microsoft veröffentlichte am 26.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 1,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 49.360,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 41.706,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 21.07.2022 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 10,80 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NASDAQ, S&P 500 & Co: Tesla-Aktie, Apple-Aktie, Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Keine Alphabet-Aktien mehr: So hat der Bill & Melinda Gates Foundation Trust im ersten Quartal 2022 investiert

Personaldienstleister-Aktien: Arbeitsmarkt - Hurra, da kommen Bewerber

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com