Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Mittwochmittag ins Plus

Um 27.07.2022 12:22:00 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 257,65 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 259,15 EUR. Bei 258,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 24.076 Aktien.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 310,65 EUR an. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 17,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 14.06.2022 Kursverluste bis auf 231,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 11,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 353,75 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 27.04.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 49.360,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.706,00 USD in den Büchern standen.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.10.2022 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 10,58 USD je Aktie aus.

