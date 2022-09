Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Um 12:04 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 244,20 EUR ab. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 243,75 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 245,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.431 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,39 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2022 (231,85 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 347,50 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 26.07.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 USD, nach 2,17 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 51.865,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 46.152,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 10,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

