Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Die Microsoft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 230,20 EUR. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 231,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 225,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 54.865 Microsoft-Aktien.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,90 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 224,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 2,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 324,38 USD für die Microsoft-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 25.10.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,27 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50.122,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 45.317,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Microsoft am 24.01.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 9,67 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

