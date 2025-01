Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Microsoft

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,3 Prozent auf 441,39 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 441,39 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 440,41 USD. Mit einem Wert von 446,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 700.455 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (468,33 USD) erklomm das Papier am 06.07.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,10 Prozent. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 385,65 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 14,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,30 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 502,50 USD angegeben.

Am 30.10.2024 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 65,59 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,52 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.02.2026.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 13,05 USD je Aktie.

