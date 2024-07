Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 427,90 USD. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 432,15 USD aus. Bei 431,52 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 795.492 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (468,33 USD) erklomm das Papier am 06.07.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,45 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 309,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,72 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,95 USD je Microsoft-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 477,00 USD je Microsoft-Aktie aus.

Am 25.04.2024 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,95 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,70 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 56,19 Mrd. USD eingefahren.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,83 USD fest.

